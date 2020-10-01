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 Четверг, 1 Октября 2020 10:07
Александр Аванесов

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе будет в центре внимания глав государств и правительств Евросоюза

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе будет в центре внимания глав государств и правительств Евросоюза

АрмИнфо. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, кризис в Белоруссии и санкции против Минска, а также инцидент с Алексеем Навальным будут в центре внимания глав государств и правительств Евросоюза, которые соберутся 1 октября  в Брюсселе на двухдневный внеплановый саммит ЕС, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению высокопоставленного представителя ЕС, главы государств и правительств по итогам саммита призовут стороны

конфликта в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась 27 сентября, к "немедленному прекращению боевых действий".  Кроме того, лидеры ЕС призовут третьи страны не вмешиваться в ситуацию.

"Евросовет проведет также стратегическую дискуссию по Турции. Лидеры выразят полную солидарность с Кипром и Грецией, в то же время

выступят за улучшение отношений с Турцией.  При этом ЕС по-прежнему рассматривает все инструменты для защиты своих интересов", - рассказал представитель ЕС. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос о том, введет ли ЕС санкции против Анкары из-за незаконной буровой деятельности в кипрской исключительной экономической зоне и сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

Накануне саммита состоялся телефонный разговор председателя Европейского совета Шарля Мишеля с премьер-министром Армении Николом

Пашиняном. Как передает пресс-служба правительства, центральной темой беседы были развития в Нагорном Карабахе, по которым стороны

провели подробное обсуждение.  Премьер-министр Пашинян обратил внимание собеседника на деструктивную позицию Турции и еще раз подчеркнул недопустимость вовлечения этой страны в военные действия.

Председатель Шарль Мишель подчеркнул важность немедленного установления режима прекращения огня и возобновлению мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. В качестве необходимого условия для возобновления мирного процесса премьер-министр Пашинян отметил прекращение боевых действий со стороны Азербайджана и полное исключение вовлеченности Турции в регионе.

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