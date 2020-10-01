Четверг, 1 Октября 2020 10:06

АрмИнфо.По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно источнику, в ходе разговора обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высказана серьёзная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности.

Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств - сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса.

Напомним, что днем ранее о своем намерении поговорить с главой российского государства заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что сегодня,1 октября утром намерен провести аналогичные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как известно, Россия, Франция и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.