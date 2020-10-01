АрмИнфо. Накануне вечером Армия обороны Арцаха опубликовала имена еще 23 военнослужащих, погибших в зоне нагорно- карабахского конфликта в результате военной агрессии Азербайджан против Арцаха.
Так, согласно АО Арцаха, в результате отражения агрессии Азербайджан героически погибли: Данелин Валерий Михайлович, род. 1987 г.
Читчян Айк Артурович, род. 1995 г.
Зурабян Вова Сергеевич, род. 1998 г.
Бабаян Артак Камоевич, род. 2001 г.
Овсепян Георгий Вачаганович, род. 1995 г.
Худжоян Аршалуйс Саркисович, род. 2001 г.
Бенджаминян Сергей Арсенович, род. 1997 г.
Согомонян Сипан Арманович, род. 2001 г.
Гукасян Горг Корюнович, род. 2001 г.
Галстян Ишхан Рустамович, род. 2002 г.
Джилавян Эрик Фурманович, род. 2001 г.
Аслян Давид Тигранович, род. 2001 г.
Мкртчян Оганес Масисович, род. 2001 г.
Саакян Эрик Варданович, род. 1998 г.
Паносян Сережа Айрапетович, род. 2002 г.
Торосян Манук Сосович, род. 2002 г.
Мадоян Арсен Варужанович, род. 1986 г.
Галстян Эдгар Артурович, род. 2000 г.
Симонян Тигран Ашотович, род. 2000 г.
Казарян Григор Левонович, род. 2001 г.
Григорян Грант Мясникович, род. 1989 г.
Резервист Мкртчян Генрик Сосович, род. 1985 г.
Волонтер Мурадян Шаварш Мартунович, род. 1996 г.
Таким образом, общее число погибших за эти дни достигло 103 человек