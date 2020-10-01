Четверг, 1 Октября 2020 10:04

АрмИнфо.В течение ночи в зоне карабахско- азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. Об этом сообщает Армия обороны Арцаха.

Согласно источнику, по некоторым направлениям продолжалась стрельба из различных видов огнестрельного оружия, и велся артиллерийский огонь. В целях совершенствования тактики противник пытался провести определенную перегруппировку, которая была своевременно зафиксирована и предотвращена подразделениями Армии обороны.

Оперативно-тактическая обстановка не изменилась. В этот момент сохраняется стабильное натяжение во всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны и добровольцы, выполняющие боевые задачи, готовы к дальнейшим боевым действиям.