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 Среда, 30 Сентября 2020 23:24

Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе

АрмИнфо.Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. Об этом заявил журналистам председатель СБ в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся во вторник закрытых консультаций, передает ТАСС.

"Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - сказал он.  Закрытые встречи СБ ООН подразумевают участие только 15 стран Совбеза.  Абарри не исключил, что при необходимости Совет проведет встречу с участием представителей Армении и Азербайджана "Если это будет нужно, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию", - информировал Абарри.  "Страны Совета глубоко осудили применение силы, повлекшее гибель людей", - добавил он.

Напомним, что  с 27 сентября Азербайджан проводит широкомасштабную военную агрессию по всей линии карабахско-азербайджанской границы. По последним данным, армянская сторона потеряла 80 военных и 4 мирных жителя, ранены около 200 человек.  29 сентября ВС Азербайджана подвергли обстрелу воинскую часть и села в Гегаркуникской области Армении. В результате погиб один мирный житель.

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