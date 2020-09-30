Среда, 30 Сентября 2020 23:15

АрмИнфо. В Азербайджан перед самым началом войны в Карабахе были переправлены несколько сотен наемников с подконтрольных Турции сирийских территорий, и они уже понесли боевые потери. Об этом Арабской службе Би-би-си рассказал один из них. Проверить его утверждения Би-би-си пока не может.

Сириец Абдулла (имя изменено по его просьбе) рассказал Би-би-си, что несколько сотен мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, жителей контролируемых Турцией и антиасадовскими силами анклавов на севере Сирии, были завербованы "с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии". В прошлую среду, за четыре дня до начала боев, они были переправлены самолетами в Азербайджан и расквартированы близ линии противостояния с армянами.

"На прошлой неделе Саиф абу Бакр, командир дивизии Хамзы Сирийской национальной армии, предложил нам отправиться в Азербайджан охранять военные посты на границе за жалованье до 2000 долларов в месяц", - рассказал Абдулла в переписке с Би-би-си по мессенджеру.

"Я не знал, что нам придется воевать!" - уверяет при этом собеседник Би-би-си. По его словам, уже 27 сентября его с товарищами вывезли к передовой, где они попали под огонь и понесли потери: четверо сирийцев были убиты. На базе, где они расквартированы, Абдулла видел тела десятерых земляков и около семидесяти раненых.

При этом собеседник Би-би-си уверяет, что большинство завербовавшихся в Азербайджан - не закаленные в боях с Асадом бойцы, а мирные необученные граждане, и они уже после первых потерь запросились домой - но их не отпускают, грозя тюрьмой.

Источник Турецкой службы Би-би-си в формированиях "Сирийской национальной армии" в городе Джераблус рассказал, что добровольцами в Карабах записались около 1000 человек, в том числе бойцы "Бригад Султан-Мурада" и "Бригады Хамзы".

250 из них, по словам источника Би-би-си, переправили из близлежащего крупного турецкого города Газиантеп военными транспортными самолетами в Азербайджан.

"Сирийская национальная армия" (СНА) - это конгломерат мятежных сирийских вооруженных формирований, которые поддерживает Турция.

СНА, Турция и Азербайджан официально отвергают обвинения в отправке сирийских наемников в Карабах, называя эти сообщения "армянской пропагандой".