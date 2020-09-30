Среда, 30 Сентября 2020 21:37

АрмИнфо. Турция разжигает конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, стремясь усилить свое региональное и международное влияние, заявила в интервью РИА Новости советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.

"Сейчас мы можем видеть в Нагорном Карабахе, что Турция действительно разжигает конфликт, а заявление президента Турции Тайипа Эрдогана показывает, что они поддерживают провокацию этого конфликта между Азербайджаном и Арменией", - сказала Шаабан.

По мнению советницы Асада, Турция, подогревая конфликт, стремится к усилению своей региональной и международной роли.