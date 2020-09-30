АрмИнфо. В столице Арцаха Степанакерта встретились три бывших президентов НКР - Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян.
Отметим, что вчера Роберт Кочарян выехал в Арцах, также там сейчас находится экс- министр обороны Армении, экс-командующий Армией обороны Арцаха Сейран Оганян.
Напомним, что Роберт Кочарян принимал непосредственное участие в организации обороны республики в 90-ых годах. Кочарян и Оганян предпочли, в силу своего высокого организационного опыта и знаний, находиться в эти дни рядом с соотечественниками.