АрмИнфо. В Правительстве под председательством премьер-министра Николая Пашиняна прошло внеочередное заседание Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Согласно источнику, в ходе заседания обсуждалась оперативная ситуация на карабахско- азербайджанской границе и дальнейшие шаги Вооруженных сил Армении.
В заседании, помимо членов Совета безопасности приняли участие Президент Республики Армения Армен Саркисян, спикер Национального собрания Арарат Мирзоян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и министр высоких технологий Акоп Аршакян.