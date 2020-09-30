Среда, 30 Сентября 2020 21:21

АрмИнфо.Сегодня 30 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, Мнацаканян представил своему шведскому коллеге ситуацию, созданную агрессией Азербайджана против Арцаха, включая случаи обстрела мирных жителей и гражданской инфраструктуры с применением оружия различного калибра.

Зограб Мнацаканян выразил глубокую озабоченность по поводу открытой военно- политической поддержки Турцией Азербайджана.

Министр иностранных дел РА выразил надежду, что в ближайшем будущем министр Линде прибудет в Армению для обсуждения вопросов, касающихся двусторонней повестки дня, и для определения дальнейших программ сотрудничества.