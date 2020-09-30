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 Среда, 30 Сентября 2020 21:20

Владимир Познер: Эмоционально я - на стороне Армении

Владимир Познер: Эмоционально я - на стороне Армении

АрмИнфо. "Я много бывал в Армении, у меня много армянских приятелей, я очень хорошо помню, что было в 1915 году, то, что многими странами признано геноцидом армян со стороны Турции, я в курсе ряда высказываний президента Азербайджана относительно права Армении на существование.

Эмоционально я - на стороне Армении". Так высказался известный российский публицист Владимир Познер на своей личной интернет стрничке pozneronline.ru.

Но есть вторая сторона, которая требует абсолютно взвешенной, объективной оценки положения дел. В ней не может быть ни <за>, ни <против>. Я, к сожалению, дать такую оценку не могу, потому что я недостаточно разбираюсь в этой ситуации, недостаточно сведущ, не являюсь не то что специалистом, а сколько-нибудь - хотя бы как журналист - человеком, занимавшимся этим вопросом.  Если в Карабахе идет война, дело ООН вмешаться самым срочным образом. Если какая-либо третья страна вмешивается - дело международной общественности самым решительным образом требовать - под угрозой жестких санкций - прекращения ею этих действий. Наконец, важно посадить руководителей двух конфликтующих стран за стол переговоров и добиться от них мирного решения этой сложной проблемы. 

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