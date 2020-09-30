Среда, 30 Сентября 2020 21:19

АрмИнфо. Только Армения или Азербайджан на данном этапе могут инициировать вопрос о введении миротворческих сил в Нагорный Кaрабах, как и о переговорах по линии Минской группы ОБСЕ. Такое мнение высказал 30 сентября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В том, что касается миротворчества в более широком контексте (например, теоретически голубые каски ООН или какие-то силы по линии ОБСЕ), то все это предмет рассмотрения на коллективном уровне, здесь нужно дискуссии проводить по линии Минской группы ОБСЕ, которая имеет соответствующий мандат ООН. Но и здесь, по моему глубокому убеждению, никакая инициатива, во всяком случае, на данном этапе с учетом нынешнего характера обстановки не должна исходить от кого бы то ни было еще, кроме Армении или Азербайджана, если мы говорим о более широком контексте Минской группы и миротворцев ООН", - сказал Косачев журналистам, передает ТАСС.

Он отметил, что, согласно уставным документам ОДКБ, отправной точкой для запуска любых процедур по линии организации является обращение соответствующей страны, "если она считает себя объектом агрессии". "Вот до тех пор, пока армянская сторона не проявляет своей инициативы, любые рассуждения на эту тему [введения миротворцев в Нагорный Карабах], на мой взгляд, абсолютно излишни. Если такое обращение появится, если армянская сторона представит обоснования, которые подтверждают такую просьбу, то тогда это опять же предмет коллективных обсуждений в ОДКБ, это не должно быть единоличным [решением] российской стороны или какой-то другой страны - члена ОДКБ", - добавил сенатор.