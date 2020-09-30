Среда, 30 Сентября 2020 19:41

АрмИнфо. Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Твиттер.

<Я поговорил с Мевлютом Чавушоглу о кризисе в Нагорном Карабахе и важности деэкалации, а также о текущих вопросах повестки ЕС и

Турции, в частности, о ситуации в Восточном Средиземноморье>, - написал Боррель.

Отметим, что днем ранее председатель Европейского Совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят 1 октября ситуацию в Белоруссии, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.