Среда, 30 Сентября 2020 19:38

АрмИнфо.Азербайджан передал ВВС Турции воздушное руководство нападением на Карабах. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она, в частности, отметила: "Начиная с 10:00, два истребителя F-16, осуществляющие вылеты из Кюрдамира, а также штурмовики Су-25 азербайджанских ВВС и разведывательно-ударные беспилотники типа "Байрактар" с большой высоты нанесли удары по населенным пунктам в Мартунинском и Гадрутском районах Республики Арцах.

ВВС действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из региона Эрзрум-Карс. Вероятно, командование ведется с самолета.

Кроме того, на некоторой глубине от границы Гадрутского района действует командный пункт турецких беспилотных аппаратов, который непосредственно управляет их огнем. Указанная информация непосредственно проходит мониторинг и фиксируется в едином командном пункте ПВО и авиации. Более подробные сведения будут представлены позже".