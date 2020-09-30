АрмИнфо. Одно из подразделений Армии обороны Арцаха, перейдя в контрнаступление, заняло боевую позицию противника. Об этом сообщает МО Армении, сопроводив сообщение видеокадрами.
Согласно источнику, параллельно армянские артиллеристы уничтожают боевую технику противника.
Ранее сообщалось, что подразделения Армии обороны Карабаха уничтожили реактивные системы залпового огня <Смреч> и <Ураган>, десятки других артиллерийских и противотанковых систем, а на северном и южном направлениях - по одной огнеметной системе <ТОС-1 > (<Солнцепек>), 11 танков, три БМП и 6 бронетранспортеров.