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 Среда, 30 Сентября 2020 19:35
Ани Мшецян

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта

АрмИнфо.Сегодня 30 сентября состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, Мнацаканян проинформировал своего российского коллегу о последних событиях и о ситуации, созданной, в следствие агрессии Азербайджана, на линии соприкосновения в НКР.

В этом контексте министр ИД Армении решительно осудил прямое военно-политическое и военно-техническое участие Турции в боевых действиях, проводимых Азербайджаном как на линии соприкосновения Арцаха с  Азербайджаном, так и на армяно-азербайджанской границе.

Мнацаканян также выразил озабоченность по поводу вербовки иностранных вооруженных террористов Турцией, их пересылки в Азербайджан и участия в боевых действиях.

Обе стороны сочли неприемлемыми действия стран, находящихся вне региона, и  направленные на нарушение регионального мира и безопасности. 

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