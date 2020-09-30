Среда, 30 Сентября 2020 18:46

АрмИнфо.Официальный представитель МО Армении Арцрун Ованнисян опроверг информацию, распространенную в азербайджанских СМИ о том, что Армия обороны Карабаха применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" в зоне конфликта.

На своей странице, в соцсети Facebook, Ованнисян подчеркнул: “Мы предупреждаем, если азербайджанская сторона, используя данный аргумент, собирается якобы в ответ, нанести удар и использовать подобный тактической ракетный комплекс, то ответ армянской стороны будет мгновенным, сильным и очень разрушительным”.

Отметим, что сегодня в азербайджанских СМИ появилась дезинформация, согласно которой в Арцахе Армия обороны применила тактический ракетный комплекс "Точка-У". В свою очередь, Армия обороны отметила, что на фотографиях, которые представлены в качестве доказательства, изображена не "Точка-У", а совсем другая ракета.