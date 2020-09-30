Среда, 30 Сентября 2020 18:40

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян дал интервью телеканалу <Аль-Арабиа>. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Саркисян, в частности, коснулся заявления Турции о том, что она поможет Азербайджану <вернуть оккупированные территории>. <Прежде всего, когда Азербайджан говорит об <оккупированных территориях>, в действительности это Нагорный Карабах, который является исторической армянской территорией, где армяне жили на протяжении веков, тысячелетий>,- заявил президент.

Он отметил, что в свое время Иосиф Сталин отдал эту территорию Азербайджану, и она стала частью Советского Азербайджана. Во время распада Советского Союза народ Нагорного Карабаха, 90 процентов населения которого были армяне, провозгласили своё право свободно жить в собственной стране и решили свою судьбу. Следовательно, это не <оккупированная территория>.

<Касаясь присутствия турецкой армии в Азербайджане, должен отметить, что сведения об этом - не просто рассказы. Турция может помогать Азербайджану сколько хочет, с гуманитарной точки зрения хотелось бы видеть, как страны помогают друг другу в образовании, науке, технологиях и других сферах. Однако когда генералы турецкой армии находятся в Азербайджане, сирийские наёмники с турецкой стороны воюют на стороне Азербайджана, Азербайджан использует широкий ассортимент предоставленных Турцией и турецкого производства вооружений, когда турецкие истребители F-16 совершают полёты на границе Армении и Нагорного Карабаха, беря под удар даже территорию Республики Армения, думаю, всё это не имеет оправдания. Это открытое вмешательство в жизнь людей Нагорного Карабаха и их решимость жить свободно.

Думаю, в этой войне помогать Азербайджану и предоставлять ему помощь означает стать участником кровопролития, вместо того, чтобы посоветовать этой стране начать говорить с Арменией, чтобы возобновились переговоры>, - подчеркнул Саркисян. Он отметил, что уже 26 лет карабахским вопросом занимается Минская группа ОБСЕ.

Президент выразил уверенность в том, что этот вопрос можно решить только путем переговоров.

<В Нагорном Карабахе армяне не могут понести поражение, в Арцахе, Армении и во всём мире армяне никоим образом не могут этого принять, особенно, в условиях вовлечения Турции. Мы все помним, 105 лет назад, в последние годы Османской Империи 1,5 миллиона армян были убиты во время Геноцида армян. Мы ни в коем случае не можем позволить, чтобы это повторилось>,- заметил он.

Также президент отметил, что было бы хорошо, если бы Турция давала советы, по данному вопросу, а не вовлекалась в войну или направляла в Нагорный Карабах своих военных, генералов, наёмников, бойцов, самолёты

Саркисян отметил, что информация о том, что в Армении есть боевики РКК - абсолютный вздор, как и заявления о том, что армяне делают целью азербайджанские нефтепроводы и газопроводы международного значения. Президент отметил, что если бы у нас действительно была такая цель, мы бы ее осуществили еще 20 лет назад, когда данный газопровод только начал строиться.

Президент заметил, что военные действия и атаки начались со стороны Азербайджана. У армян Нагорного Карабаха не было никакой причины нападать на Азербайджан. Зачем им нужно было бы нападать на Азербайджан и устраивать это кровопролитие?

<Нападение организовано Азербайджаном, поскольку в каком-то смысле у них есть иллюзии, что могут решить проблему военным путём. Я говорю, что это иллюзия, потому что могу подтвердить, что армянский народ больше ни в коем случае не позволит, чтобы произошёл ещё один геноцид. Каждый армянин станет солдатом и поможет армянам Нагорного Карабаха защитить свою Родину>,- подчеркнул Саркисян.

Также президент отметил, что кровопролитие начал президент Азербайджана Ильхам Алиев и он должен его прекратить. По словам Саркисяна, Баку должен осознать, что у данной проблемы нет военного решения.

На вопрос, чего можно ожидать от НАТО, Саркисян заявил: <Мы как Республика Армения, которая защищает права живущих в Нагорном Карабахе армян, обратились к международному сообществу, обратились ко всем. Мы, как Турция, не обращаемся только к тем, кто этнически или религиозно близки нам. Мы живём в глобальной среде и должны уважать религию и этническую принадлежность друг друга. Мы обратились ко всем, начиная от ООН, от наших друзей в арабском, исламском мире, от Европы, Азии, Африки и США. Обратились, говоря, что они должны оказать международное давление на Азербайджан, поскольку именно эта страна начала это кровопролитие.

Мы также находимся на связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Правительство Армении, Премьер-министр, Министерство иностранных дел находятся на связи с руководителями трёх стран сопредседателей. Выражаем надежду, что международное сообщество, международное давление, ОБСЕ, сопредседатели Минской группы смогут, наконец, сдержать Азербайджан, а также Турцию, которая сегодня уже открыто помогает Азербайджану, заставить прекратить всё это и вернуться за стол переговоров.

Могу ещё раз подтвердить, что армянский народ никоим образом не позволит, чтобы были нарушены права народа Нагорного Карабаха. Мы никогда не позволим, чтобы ещё раз был осуществлён геноцид на нашей родине.

Я обращаюсь ко всем, в том числе, к азербайджанской и турецкой сторонам: остановите это кровопролитие и возвращайтесь за стол переговоров>, - заключил Саркисян.