Среда, 30 Сентября 2020 17:56

АрмИнфо.Министр учитывает ухудшение ситуации в зарубежных странах.

На заседании правительства Алексей Цой предложил сократить авиасообщение с Турцией и не возобновлять дополнительные авиасообщение с другими странами, передает zakon.kz.

Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительных авиасообщений с другими странами, не увеличивать сообщение со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турецкую Республику, - сказал министр здравоохранения.

"Для лиц, прибывающих из стран второй категории установить следующие требования: термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании COVID-19, с даты получается которой прошло не более 3 суток. При отсутствии справки прибывшие будут изолироваться в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного исследования на ковид", - добавил он.