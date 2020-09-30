Среда, 30 Сентября 2020 17:49

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Арцаха сообщает, что у представителей азербайджанской стороны появились сотовые телефоны наших соотечественников с фиксированными телефонными номерами.

Как сообщает пресс-служба СНБ НКР, с данных номеров спецслужбы Азербайджана созваниваются с абонентами Арцаха, пытаются получить различную информацию о боевых действиях, а также стремятся вызвать панику в обществе.

Служба национальной безопасности Арцаха призывает не брать трубку и не отвечать на подозрительные телефонные звонки, а в случае возникновения подобных ситуаций, немедленно сообщать об этом в СНБ Арцаха