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 Среда, 30 Сентября 2020 17:46
Ани Мшецян

Армен Саркисян в связи со спровоцированными Азербайджаном против Арцаха военными действиями обратился к президенту Египта

Армен Саркисян в связи со спровоцированными Азербайджаном против Арцаха военными действиями обратился к президенту Египта

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян в связи с военными действиями, развязанными Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, направил письма руководителям ряда стран арабского мира. Об этом сообщает пресс-служба президент.

Согласно источнику, Саркисян направил письмо президенту Арабской Республики Египет Абдал Фаттаху аль Сиси.

<С болью и большим недовольством должен Вас проинформировать, что Азербайджан начал очередное нападение в отношении Республики Арцах (Нагорный Карабах), делая целью также гражданское население. Пока я пишу это письмо, с обеих сторон десятки гражданских лиц и военных уже убиты или ранены>, - отметил Президент Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что в прошлые месяцы руководство Азербайджана постоянно озвучивало своё намерение решить конфликт посредством войны. <Конфликт может и должен решаться только путём переговоров. Он не имеет военного решения. Мы доказали, что это в прошлом и докажем вновь>, - сказано в завершающей части письма. 

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