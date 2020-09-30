Среда, 30 Сентября 2020 17:44

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонные разговоры с секретарем Совбеза Кыргызстана Дамиром Сагинбаевым и помощником президента-секретарем СБ Казахстана Асетом Исекешевым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Совбеза РА, в ходе телефонных разговоров секретарь Совбеза Армении коснулся фактов развязанной 27-го сентября сего года Азербайджаном войны против Арцаха, отметил очевидность тенденций перенести конфликт на территорию Республики Армения, нацелившись на мирное население.

При этом он указал на дестабилизирующий фактор Турции, оказывающей негативное влияние на региональную и международную безопасность, и напрямую поддерживающая одну из сторон конфликта.

Григорян подчеркнул также, что Армия обороны Арцаха на всем протяжении фронта, а также Вооруженные силы Республики Армения, продолжают блестяще выполнять все поставленные перед ними боевые задачи и полностью контролировать ситуацию с точки зрения сохранения неприкосновенности государственных рубежей. Он также упомянул, что в создавшейся ситуации Армия обороны Арцаха и Вооруженные силы РА являются единственными гарантами региональной стабильности и безопасности.

Секретари Совбезов Кыргызской Республики и Республики Казахстан подчеркнули необходимость урегулирования конфликта исключительно мирным путем.