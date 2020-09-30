Среда, 30 Сентября 2020 17:43

АрмИнфо.Сотни пенсионеров отказываются от своей пенсии с целью содействия армянской армии.

Согласно главе столичного административного района Кентрон Авету Погосяну, несколько сотен пенсионеров из данного района связались с отделом центра социальной поддержки с просьбой перечислить их пенсию за сентябрь на нужды армии. <То, что наш народ непобедим, убеждаешься на каждом шагу>, - отметил Погосян.

Добавим, что перечислить средства в помощь Арцаху можно на банковский счет Минфина РА 22300612211100. Кроме того, пожертвования можно сделать на сайте Всеармянского фонда <Айастан> www.himnadram.org, а также посредством денежных переводов на специальные счета Центрального банка РА в драмах, долларах США, российских рублях и евро (номера соответствующих счетов размещено на вышеуказанном сайте).