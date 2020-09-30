Среда, 30 Сентября 2020 17:42

АрмИнфо.Спикер парламента Арцаха Артур Товмасян считает важным сотрудничество бывших и нынешних властей НКР. Об этом Товмасян заявил на встрече с бывшими главами Национального Собрания Арцаха.

Товмасян, в частности, отметил, что собеседники приветствовали вчерашнюю встречу президента Арцаха Араика Арутюняна с ветеранами Армии обороны. "Мы считаем, что очень правильно, что действующие и бывшие руководители также проводят встречи. Взаимные обсуждения важны с точки зрения координации работы и полного усвоения информации.

Бывшие спикеры парламента Арцаха выразили готовность оказать возможное содействие нашей работе в этот ответственный период>, - подчеркнул Товмасян.

Отметим, что сейчас в Арцахе находятся первый президент Карабаха, второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший министр обороны НКР и РА Сейран Оганян.

Напомним, что Роберт Кочарян принимал непосредственное участие в организации обороны республики в 90-ых годах. Кочарян и Оганян предпочли в силу своего высокого организационного опыта и знаний находиться в эти дни рядом с соотечественниками.