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 Среда, 30 Сентября 2020 17:41
Алина Оганесян

Омбудсмен Армении: Международное сообщество не имеет права игнорировать происходящее, оправдываясь <бессилием> собственных мандатов

Омбудсмен Армении: Международное сообщество не имеет права игнорировать происходящее, оправдываясь <бессилием> собственных мандатов

АрмИнфо. Международное сообщество, и организации, защищающие права человека, не имеют права игнорировать происходящее, прикрываясь <политическими> предлогами, или оправдываясь <бессилием> собственных мандатов.

Об этом говорится в официальном заявлении Омбудсмена Армении АрманаТатояна.  <Необходимо сделать все возможное для прекращения военных действий, но не формальными призывами, а посредством конкретных шагов>, - отметил он.

Согласно информации, регулярно распространяемой в международных СМИ, по словам Омбудсмена, Турция из северных районов Сирии перевезла в Азербайджан военных наемников для борьбы с Арменией и Арцахом. Речь идет о 3 тыс.-4тыс. сирийских наемников, которые воюют против армянского народа за плату в $1.5-2 тыс. Эти новости регулярно подтверждаются публикациями иностранных СМИ, международными организациями по защите прав человека, а также из арцахских источников.

<Эти сведения чрезмерно тревожны, и приведут к гуманитарной катастрофе, которая будет сопровождаться не только человеческими жертвами, но и жестокостью и разрушениями>, - говорится в сообщении.

Омбудсмен призывает обратить внимание и на то, что авиационные и артиллерийские обстрелы, начатые Азербайджаном с 27 сентября, сопровождались агрессивными высказываниями с призывами к насилию и убийствам в отношении этнических армян, жителей Арцаха и Армении. Кроме того, без дифференциации (indiscriminate) в отношении Арцаха и уже Армении мишенью обстрела стали жизненно важные для мирного населения дороги, газопроводы, средства связи и т.  д. Это разные звена одной цепи.

<Страшно даже представить те военные преступления, направленные против человечества, которые могут иметь место в этих условиях. Резолюция Совета ООН по правам человека 42/9 от 26 сентября 2019 года решительно осудила использование наемников для воспрепятствования осуществлению права народов на самоопределение, назвав действия наемников преступлением и угрозой безопасности, миру и правам человека>, - говорится в заявлении Омбудсмена РА.

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