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 Среда, 30 Сентября 2020 16:50

В Kабуле состоялась торжественная церемония подписания ряда важных документов между Tуркменистаном и Aфганистаном

В Kабуле состоялась торжественная церемония подписания ряда важных документов между Tуркменистаном и Aфганистаном

АрмИнфо.30 сентября 2020 года в городе Кабул в президентском дворце «Салам-Хан» состоялась торжественная церемония подписания ряда значимых документов, призванных способствовать дальнейшей реализации совместных инфраструктурных проектов между Туркменистаном и Афганистаном, в частности строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), электрической и оптико-волоконной коммуникационной линии Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП), строительство железных дорог.   

В церемонии подписания принял участие Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, члены правительства, руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и Афганистана. В мероприятии также участвовали представители международных компаний, участвующих в имплементации проектов.    

Церемонию открыл исполняющий обязанности Председателя Центрального банка Исламской Республики Афганистан Аджмал Ахмади.

В рамках мероприятия выступил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, который принял участие в церемонии посредством видеоконференцсвязи. Передав слова приветствия Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в адрес главы Афганистана, Р.Мередов отметил высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Афганистаном по широкому спектру, а также подчеркнул значимость подписания нынешних документов, призванных способствовать практической реализации совместных проектов геополитической и геоэкономической важности для всего евроазиатского континента.

 

Церемония подписания была ознаменована торжественной речью Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани, который выразил благодарность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за поддержку Афганистану, приверженность дружбе между двумя странами и народами, а также развитию крупномасштабных энергетических проектов и созданию многосторонних транспортно-транзитных коридоров, призванных оказывать конструктивное влияние не только на всестороннее восстановление Афганистана, но и на региональную экономическую интеграцию.

Было особо отмечено, что подписание данных документов стало важным шагом на пути к дальнейшей активной реализации совместных проектов на территории Афганистана.

 

Документы подписали уполномоченные представители Туркменистана и Афганистана.  Это - Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменгаз», компаниями «TAPI Pipeline Limited» и «Afgan Gaz Enterprise по созданию и развитию рынка природного газа в Исламской Республике Афганистан»; Меморандум о сотрудничестве в области связи и информатизации между Агентством «Туркменарагатнашык» и Министерством связи и информационных технологий Исламской Республики Афганистан; Договор между Государственным предприятием электросвязи «Туркментелеком» Агентства «Туркменарагатнашык» и коммуникационной компанией «Afghan Wireless» по соединению волоконного оптического кабеля между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан на государственной границе «Серхетабат-Тургунди» и «Имамназар–Акина» с целью организации международного транзитного трафика; Соглашение о покупке электроэнергии в Афганистане в рамках проекта линии электропередачи «Туркменистан–Афганистан–Пакистан».

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