Среда, 30 Сентября 2020 16:33

АрмИнфо. Глава МИД Греции Никос Дендиас планирует совершить визит в Армению. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте греческого МИД в связи с ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В сообщении греческого МИД напоминается, что министр иностранных дел Греции во время недавней встречи с госсекретарем США Майком Помпео отметил, что эскалация ситуации в Нагорном Карабахе серьезно повлияла на региональную стабильность.

Также сообщается, что глава МИД Греции завтра планирует провести общение с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по видеоконференцсвязи.

"Греция убеждена, что кризис можно разрешить исключительно мирными средствами и путем переговоров, а не с помощью оружия. Греция осуждает любое вмешательство третьей стороны, разжигающей напряженность. С этой точки зрения, Турции следует воздержаться от действий и заявлений в этом направлении", - отмечается в сообщении МИД Греции.

Также отмечается, что в своем письме к председательствующей в ОБСЕ Албании, МИД Греции потребовал внеочередного созыва Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

"Греческая инициатива направлена на проведение дискуссии в рамках ОБСЕ с участием двух вовлеченных сторон и рассмотрение всех возможных способов деэскалации кризиса. Целью остается скорейшее возобновление переговоров в рамках Минской группы, для достижения мирного урегулирования спора", - подчеркнул МИД Греции.

Также отмечается, что вышеупомянутое письмо касается готовности Греции внести свой вклад в усилия по немедленной деэскалации кризиса.