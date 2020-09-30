Среда, 30 Сентября 2020 16:30

АрмИнфо.Фильм о карабахском конфликте <Врата в рай> Дживана Аветисяна исключен организаторами из программы 42-го Московского Международного кинофестиваля. Об этом сообщил Интерфаксу программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

По его словам, данный шаг был сделан в качестве меры предосторожности. <Картина исключена в связи с тем, что напрямую связана с Карабахом, с армяно-азербайджанским конфликтом, с военными действиями. Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха, мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая>, - заявил в частности Разлогов.

Он также проинформировал, что ранее к организаторам обращатился посол Азербайджана в РФ с призывом исключить картину из программы фестиваля, однако ему было отказано. При этом Разлогов не исключил вероятности того, что при условии установления перемирия, фильм <Врата в рай>, повествующий об освещающих в 90-ые годы боевые действия в НКР фронтовых операторах, будет показан на ММКФ в рамках следующего фестиваля.

Добавим, что 42-й Московский Международный кинофестиваль пройдет 1-8 октября текущего года.