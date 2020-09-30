АрмИнфо. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани выразил обеспокоенность в связи с напряженностью между его двумя соседними государствами и продолжающимися военными действиями.
Об этом иранский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который продолжает серию телефонных бесед с руководителями иностранных государств и международных организаций. Как сообщает пресс-служба правительства РА, в свою очередь премьер-министр коснулся ситуации в регионе и обратил внимание собеседника на факт непосредственного участия Турции в военных действиях, представив определенные детали.