Среда, 30 Сентября 2020 15:49

АрмИнфо. Известная телеведущая, гендиректор <Матч ТВ> Тина Канделаки дала жесткую оценку поддержке Турцией азербайджанской военной агрессии против Арцаха и Армении.

В своем Telegram-канале Канделаки напомнила, что Геноцид армян как установленный исторический факт признали 29 государств, включая Россию, США, Францию и Германию. Кроме того, это сделали Совет Европы, Европарламент и другие организации и отдельные регионы. <Зачинщик и исполнитель планомерного уничтожения армян, Турция, разумеется, не признает геноцид. Позорные страницы своей истории всегда хочется вырвать и забыть. А теперь турецкие власти не только хладнокровно смотрят на то, как в войне умирают армяне, но и делают все, чтобы в ней погибло как можно больше людей.

Здесь на ум приходит ещё один геноцид XX века, названный <окончательным решением еврейского вопроса>. Только сейчас руководство Турции прикрывает убийство армян словами <война до победного конца>>.

Согласно сообщениям авторитетных зарубежных СМИ, на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, а также военные специалисты из Турции. Кроме того, Азербайджан использует турецкую военную технику, в том числе беспилотные летательные аппараты. 29 сентября турецкий истребитель F-16 c азербайджанской стороны сбил самолет Су-27 ВС Армении; пилот Валерий Данелин погиб. Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что у него имеются опасения в отношении возможности войны между Турцией и Арменией, указав также на то, что Турция вызывает дестабилизацию в соседних регионах - Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе.