Среда, 30 Сентября 2020 15:34

АрмИнфо. Министерство обороны Республики Армения выступило с заявлением, в котором выразило благодарность всем лицам и организациям, которые в последние дни пожертвовали вещи и продукты питания для нужд Вооруженных сил.

Как сообщается в заявлении армянского оборонного ведомства, на данный момент Вооруженные силы обеспечены необходимым количеством продовольствия и предметов, и в помощи нет необходимости.

"Однако если будут граждане или организации, изъявляющие желание оказать содействие, то оно должно быть скоординированным и адресным. Уполномоченным органом, координирующим осуществление операций по гуманитарному реагированию, является Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

По вопросам гуманитарной или другой помощи вы можете позвонить координатору гуманитарного реагирования, заместителю директора спасательной службы МЧС РА, полковнику Армену Григоряну (+374 98 122442) или по круглосуточному телефону 911.

По вопросам передачи лекарств, аптечек и других средств обращайтесь в Министерство здравоохранения РА по горячей линии 8003", - говорится в сообщении МО РА.