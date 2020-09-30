Среда, 30 Сентября 2020 14:41

АрмИнфо. Греция 30 сентября потребовала внеочередного созыва Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Греции.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Никос Дендиас потребовал этого в своем письме к председательствующей в ОБСЕ Албании.

"Греческая инициатива направлена на проведение дискуссии в рамках ОБСЕ с участием двух вовлеченных сторон и рассмотрение всех возможных способов деэскалации кризиса. Целью остается скорейшее возобновление переговоров в Минской группе по мирному урегулированию спора", - подчеркнул МИД Греции.