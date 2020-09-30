Среда, 30 Сентября 2020 14:39

АрмИнфо. Вовлеченность Турции в развязанной Азербайджаном агрессии становятся неоспоримой. Об этом на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул депутат от фракции <Мой шаг> Национального Собрания, представитель езидской общины Армении Рустам Бакоян.

Депутат, в частности, подчеркнул: <Турецкая сторона пытается распространять дезинформацию, о том, что я якобы обратился с призывом к курдам. Подчеркну, что мой призыв касался исключительно езидов. Более того, в моем интервью курдскому каналу Rudaw я подчеркнул, что необходимо различать курдов и езидов.

Несмотря на это, во время передачи по ZOOM, телеведущий задал мне вопрос, в котором звучала формулировка <курдские езиды>. В свою очередь я ответил, что речь идет о братском народе Армении, о езидах. Я бы посоветовал турецкой стороне не прибегать к манипуляциям, для того, чтобы скрыть свою причастность. Я еще раз с уверенностью заявляю, езиды, живущие в Армении, полностью поддерживаем наших армянских братьев в этой борьбе за право на жизнь".