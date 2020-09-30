Среда, 30 Сентября 2020 14:24

АрмИнфо. Российские военные внимательно следят за происходящим в Нагорном Карабахе, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия, вся информация тщательно анализируется, также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о том, какие данные есть у Кремля по участию Турции в ситуации в Нагорном Карабахе.

Песков заявил, что Москва не одобряет заявления Турции о политической поддержке Азербайджана в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Безусловно, подобные заявления мы не поддерживаем, мы не согласны с ними", - указал представитель Кремля. Он напомнил о своих недавних словах о том, что "не стоит подливать масла в огонь". "Мы по-прежнему призываем все региональные страны к сдержанности и особенно призываем страны - участники конфликта к незамедлительному прекращению огня", - отметил Песков, передает ТАСС.