Среда, 30 Сентября 2020 14:23

АрмИнфо.Вот уже два дня как на границах Арцаха и Армении продолжаются интенсивные бои. Об этом в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Он отметил, что всю ночь на линии соприкосновения не прекращались бои, в частности, особенно накаленная ситуация была на северном и северно-восточном направлениях.

<Хочу сообщить нашими СМИ, что определенные успехи армия Азербайджана зафиксировала только в первый день. Уже ночью 27-го сентября Армия обороны Арцаха восстановила большую часть утерянных позиций. У нас было определенное продвижение, успехи, которые сохранились по сей день.

Армия обороны отражает все наступательные действия противника, которые осуществляет армия Азербайджана при содействии турецких военнослужащих. Вчера Министерство обороны Турции распространило заявление, в котором заявила, что готова прямым образом участвовать в войне. Но мы знаем, что сейчас в Азербайджане находятся крупные подразделения турецкой армии, и при их помощи Азербайджан надеется достичь успеха.

Прошлой ночью противник вновь предпринял наступательные действия, но они провалились. На данный момент в азербайджанской армии наблюдаются скопления военной техники и живой силы>,- подчеркнул Погосян.