Среда, 30 Сентября 2020 14:18

АрмИнфо.Ситуация на армяно­азербайджанской государственной границе спокойная, активных боевых действий не ведется. Об этом 30 сентября на брифинге в Ереване заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, после вчерашних авиаударов по Варденисскому району, в том числе с применением беспилотников, сейчас активных боевых действий ведется. Были отдельные эпизоды, разведывательные полеты, но боевых действий нет", - сказал Ованнисян, добавив, что относительное спокойствие наблюдается и в Тавушской области, а также на границе с Нахичеванью.