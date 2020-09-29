Вторник, 29 Сентября 2020 22:58

АрмИнфо.В Арцахе состоялось совещание с участием бывших армянских высокопоставленных военных.

«Мы провели совещание с участием бывших высокопоставленных командиров, стоявших у истоков формирования и становления Армии обороны», - написал на своей странице в президент Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, в этот решающий момент, своим единством и готовностью полностью поддержать командование Армии обороны, эти люди подали миру уникальный пример того, что армянский народ непобедим, и что армянский народ может только гордиться своими героическими сынами.

В совещании участвовали Сейран Оганян, Виталий Баласанян, Аршавир Гарамян, Самвел Бабаян, Левон Мнацаканян, Камо Огаджанян, Артур Агабекян, Самвел Карапетян, Мовсес Акопян.