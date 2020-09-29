Вторник, 29 Сентября 2020 22:32

АрмИнфо.По всей линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск всю ночь и в течение сегодняшнего дня шли бои, особо интенсивно в северном и южном направлениях. Об этом в ходе брифинга заявил замкомандующего Армией обороны Арцаха Артур Саркисян.

При этом он добавил, что ВС Азербайджана использовал весь имеющийся в своем арсенале вооружения - БПЛА, авиация, все имеющееся ракетно-артиллерийское вооружение. По его словам, противник проявлял особую активность на тех участках, где накануне добился небольших успехов, однако потерпев неудачу, были отброшены на исходные позиции армянскими подразделениями, которые пресекали их продвижение по всем направлениям. Он также добавил, что у подразделений Армии обороны были успехи в ходе боев, было отражено ряд наступательных атак противника.

Саркисян констатировал, что противник неся неудачи на поле боя, попытался варварски отыграться на мирных жителях, нанося ракетные удары по населенным пунктом, ярким примером чему является обстрел Вардениса, в следствии чего были жертвы среди гражданских лиц.

По его словам, эти действия противника укрепляют решимость армянской стороны противодействовать всем попустительствам противника. «В ходе сегодняшних операций противник потерял: 17 танков, 4 бронетранспортера, 13 БПЛА и около 500 человек личного состава. К сожалению, потери были и с армянской стороны, цифры уточняются и позже будут представлены данные», - сказал Саркисян.

Он также отметил, что турецкие F-16 были замечены в воздушном пространстве Арцаха.