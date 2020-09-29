Вторник, 29 Сентября 2020 21:49

АрмИнфо.С сегодняшнего утра ВС Азербайджана бомбили населенные пункты на территории Армении, а с 27 сентября широкомасштабной военной агрессии подвергся Нагорный Карабах. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом он добавил, что огонь ведется, также по населенным пунктам из разнокалиберного вооружения, в том числе и из артиллерии и систем залпового огня. Премьер проинформировал, что жертвы есть, в том числе и среди гражданского населения.

В тоже время Пашинян рассказал и о вовлеченности Турции в этот процесс. «По нашим достоверным сведения турецкие военные инструкторы сейчас находятся в азербайджанских командных пунктах, и непосредственно руководят военными операциями», - сказал он, при этом добавив, что Турция также вербует наемников, которых перебрасывает в Азербайджан для задействования в боях против Арцаха. Поступают сообщения, продолжил премьер, что в азербайджанских селах уже произошли стычки между этими наемниками и местными жителями.

Глава правительства Армении также назвал состоявшимся фактом информацию о сбитие турецким F-16 армянского штурмовика Су-25. «Очевидно одно, что и армяне Армении, и Арцаха находятся под непосредственной угрозой Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт. Турция ищет повод ввести войска в Нахиджеван – анклав, граничащий с Арменией и Ираном. Более того, у нас уже есть информации о присутствии некоторых турецких подразделений», - сказал он, добавив, что с августа турецкие военные находятся на азербайджанской территории, где принимали участие в учениях, и эта война, некое продолжение этих учений.

Вместе с тем он добавил, что идет война, есть множество разрушений, вовлечено большое число военных.

Напомнив о первом геноциде в отношении армянского народа в Османской империи в начале 20-ого века, Пашинян отметил, что происходящее сегодня в Армении воспринимают в качестве экзистенциальной угрозы в отношении армянского народа.

Армянский премьер также отметил, что международное сообщество должно осудить эти агрессивные действия Азербайджана и Турции, более того, она должна потребовать, чтобы Анкара вышла из этого региона, поскольку турецкое военное присутствие на Южном Кавказе не приведет ни к чему хорошему, а приведет к еще большей эскалации, увеличению этого конфликта.

Глава армянского правительства также считает, что переговорный процесс по урегулированию карабахского вопроса должен продолжаться на той площадке, где он начинался.

Пашинян исключил возможность военного решения проблемы Нагорного Карабаха. Он заявил, что видит выход только в мирных переговорах. «Переговорный процесс должен продолжаться на той площадке, где он начинался - в Минской группе ОБСЕ. Но для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу. Очень трудно говорить о переговорах, когда идут конкретные военные действия. Прежде всего, нужно остановить насилие, и Азербайджан должен принять формулу: нет военного решения для нагорно-карабахской проблемы», - сказал он, напомнив о том, что военно-политическое руководство на протяжении долгого время выступал с воинственной риторикой, что неприемлемо. Он также выразил надежду, что эти события вынудят Азербайджанские власти отказаться от силового урегулирования конфликта , поскольку, ВС Азербайджана провалили задачи своего военно-политического руководства.

Он еще раз указал на безальтернативность мирных переговоров, добавив, что любое решение конфликта должно быть приемлемо для народов Армении, Арцаха и Азербайджана. В заключение он выразил сожаление тем обстоятельством, что президент Азербайджана выступает за урегулирование, приемлемое только для одной стороны, что невозможно и отметил, что именно Азербайджан развязал эту войну, которая была заранее спланирована во время совместных учений с турецкой стороной.