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 Вторник, 29 Сентября 2020 21:14
Александр Аванесов

Представитель правительства Ирана: Конфликт между Азербайджаном и Арменией имеет мирное решение

Представитель правительства Ирана: Конфликт между Азербайджаном и Арменией имеет мирное решение

АрмИнфо.Конфликт между Азербайджаном и Арменией имеет мирное решение, и Иран, Турция и Россия могут помочь обеим сторонам достичь мира. Об этом, как передает иранское агентство  Mehr,  заявил представитель правительства ИРИ Али Рабеи.  По его словам, Армения и Азербайджан могут разрешить спор, опираясь на общие культурные аспекты. Он выразил готовность Ирана помочь обеим сторонам поддержать мир.

"Мы также считаем, что разногласия между двумя соседними странами имеют мирное решение, и Иран, Турция и Россия могут помочь двум соседям в выполнении резолюций ООН, чтобы разрешить их разногласия мирным путем>. 

Мы неоднократно заявляли об уважении территориальной целостности Азербайджана  и Армении, а также суверенитета обеих стран. Армения и Азербайджан - наши два друга и брата, и территориальная целостность обеих стран важна для Ирана", - добавил он. 

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