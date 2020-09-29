Вторник, 29 Сентября 2020 21:14

АрмИнфо.Конфликт между Азербайджаном и Арменией имеет мирное решение, и Иран, Турция и Россия могут помочь обеим сторонам достичь мира. Об этом, как передает иранское агентство Mehr, заявил представитель правительства ИРИ Али Рабеи. По его словам, Армения и Азербайджан могут разрешить спор, опираясь на общие культурные аспекты. Он выразил готовность Ирана помочь обеим сторонам поддержать мир.

"Мы также считаем, что разногласия между двумя соседними странами имеют мирное решение, и Иран, Турция и Россия могут помочь двум соседям в выполнении резолюций ООН, чтобы разрешить их разногласия мирным путем>.

Мы неоднократно заявляли об уважении территориальной целостности Азербайджана и Армении, а также суверенитета обеих стран. Армения и Азербайджан - наши два друга и брата, и территориальная целостность обеих стран важна для Ирана", - добавил он.