Вторник, 29 Сентября 2020 20:53

АрмИнфо. <Мы не будем просить перемирия, мы должны принудить противника к перемирию>, - заявил президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с добровольцами, в которой принял участие и вице-премьер Армении Тигран Авинян.

" Если мы станем просить о перемирии, это будет гибелью Армении, а не Арцаха, потому что мы воюем не с Азербайджаном, а с Турцией, вы сами видите. Турции не интересен Арцах, ей интересен весь армянский мир, чтобы реализовать свои пантюркистские программы", - сказал Араик Арутюнян. Он добавил, что армянская армия фиксирует успехи на севере, близ Талиша, но самые ожесточенные бои идут в южном направлении. "Командующий батальона докладывает мне о ситуации, как будто речь идет о военных учениях. Говорит, на каждую позицию нападали не менее 100 раз, мы отразили все атаки, все нормально. Спрашиваю, чем мы можем быть полезными, отвечает: обеспечены всем, и вопрос будет решен в очень короткие сроки. И все наши командующие докладывают в таком же ключе. Они идут на танках, мы их сбиваем. Мы будем бить их до тех пор, пока враг не протрезвеет", - сказал Арутюнян.