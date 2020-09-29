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 Вторник, 29 Сентября 2020 20:01
Александр Аванесов

Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжит посреднические усилия по поиску решения проблемы Нагорного Карабаха

Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжит посреднические усилия по поиску решения проблемы Нагорного Карабаха

АрмИнфо. Россия в качестве сопредседателя Минской группы  ОБСЕ  продолжит посреднические усилия по поиску решения проблемы  Нагорного Карабаха, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на экстренном заседании постоянного совет ОБСЕ.

"Россия в качестве участника "тройки" сопредседателей Минской группы в тесном взаимодействии с США и Францией будет продолжать посреднические усилия по содействию сторонам в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для разрешения нагорнокарабахской проблемы", - сказал Лукашевич на заседании.

"Результативность посреднической помощи "тройки" сопредседателей Минской группы зависит, прежде всего, от самих сторон конфликта, от наличия у них политической воли, необходимой для достижения урегулирования нагорно- карабахского конфликта за столом переговоров. Попытки поставить под сомнение закрепленную в решениях ОБСЕ и Совета Безопасности ООН роль сопредседателей и их наработки способны лишь дополнительно затруднить сложные процессы урегулирования", - добавил постпред.

Он добавил, что Россия считает необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.  "Считаем необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, проявление сторонами конфликта максимальной сдержанности. Режим прекращения огня должен быть восстановлен и впредь безусловно соблюдаться", - заявил Лукашевич на заседании, передает РИА Новости.

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