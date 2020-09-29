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 Вторник, 29 Сентября 2020 19:37
Александр Аванесов

Вице-председатель Европарламента призвал Евросоюз осудить агрессию Азербайджана

Вице-председатель Европарламента призвал Евросоюз осудить агрессию Азербайджана

АрмИнфо. Вице-председатель Европарламента, член делегации ЕС в парламентских комитетах по партнерству Армения-ЕС и по сотрудничеству ЕС-Азербайджан Фабио Массимо Кастальдо выступил с призывом к Евросоюзу осудить агрессию Азербайджана против Арцаха на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Пресс-релиз Кастальдо опубликован на официальной странице постоянной комиссии по европейской интеграции НС Армении в Facebook.

<Я решительно осуждаю продолжающееся насилие, в частности боевые действия азербайджанских сил в нагорно-карабахском регионе. Неприемлемое применение военной агрессии, повлекшее за собой множество жертв, даже среди гражданского населения, кардинально подрывает возможность возобновления мирного процесса. Это грубое нарушение продолжавшегося до сих пор диалога в рамках международного права и ОБСЕ.  Мы призываем все вовлеченные стороны немедленно сделать шаг назад. Эта военная эскалация может дестабилизировать весь регион. Я глубоко убежден, что ЕС должен решительно поднять свой голос, оценивая возможность введения санкций, если требование о прекращении огня будет отклонено>, -  отметил Кастальдо.

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