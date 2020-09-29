Вторник, 29 Сентября 2020 19:35

АрмИнфо.Азербайджан хотел нанести авиаудар по железной дороге Армении. Об этом 29 сентября заявил представитель министерства обороны РА Арцрун Ованнисян, выложивший в прямом эфире на официальной странице Армянского единого информационного центра видео с широкой воронкой , образовавшейся от ударного беспилотника.

Комментируя видео, Арцрун Ованнисян отметил, что беспилотник взорвался в поле недалеко от села Норакерт, рядом с городом Варденис.

Между тем, как отметил представитель МО, недалеко от села Норакерт проходит железная дорога. <Но они промахнулись примерно на несколько сотен метров", - заявил Ованнисян.