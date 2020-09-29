Вторник, 29 Сентября 2020 18:41

АрмИнфо. Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Об этом сообщила в своем Facebook пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян.

Инцидент произошел днем 29 сентября. Армянский пилот героически погиб. Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в Армении.

В это время действия армянских ПВО поддерживала авиация. Во время выполнения боевой задачи армянский штурмовик был сбит турецким истребителем. Средства контроля зафиксировали турецкий самолет на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Турция осуществляет прямую агрессию против Республики Армения.