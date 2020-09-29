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 Вторник, 29 Сентября 2020 18:31
Александр Аванесов

МИД:  Армения и Арцах не заинтересованы в обострении ситуации

МИД:  Армения и Арцах не заинтересованы в обострении ситуации

АрмИнфо.Армения и Арцах не заинтересованы в обострении ситуации. Мы отвергли вариант военного решения нагорно-карабахского конфликта.  Поэтому применение обвинений Азербайджана в провоцировании конфликта со стороны Армении совершенно недопустимо. Об этом в интервью BBC Newshour заявил министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян.

 

По его словам, Азербайджан совершил атаку на Нагорный Карабах и напряженность в регионе остается чрезвычайно высокой. Министр подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы избежать возможности превращения конфликта в полномасштабную войну. "Мы

должны приложить все усилия, чтобы этого избежать, так как это дестабилизирует весь регион, и мы отвергаем такой вариант. Еще раз подчеркну, что мы отвергаем вариант военного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отметил глава МИД Армении.

Зохраб Мнацаканян отметил, что на данный момент у сил Армии обороны Арцаха нет другого выбора, кроме как защищаться, поскольку они теперь отвечают на широкомасштабные атаки вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном. На данный момент приоритетной задачей является отражение  атак азербайджанских сил и заставить их вернуться за стол переговоров.

Министр заметил, что Арцах реализует свое право на самоопределение. Арцах - историческая территория Армении. Армянское население Арцаха подвергалось массовой дискриминации на протяжении всего периода, когда оно было передано Азербайджану по решению большевистского правительства.

Отвечая на вопрос о том, что Нагорный Карабах международно признан как часть Азербайджана, Зохраб Мнацаканян отметил, что статус Арцаха - один из ключевых вопросов переговорного пакета. Один из важнейших вопросов, который нужно решить путем переговоров и компромиссов. Говоря о заявлении президента Турции о том, что якобы Армения   является самой большой угрозой миру в регионе, глава МИД РА подчеркнул, что  президент Эрдоган и Турция были самыми дестабилизирующими факторами во всей этой ситуации. <Турция экспортирует свое влияние, проводя политику дестабилизации, свидетелями которой мы стали  от Восточного Средиземноморья до Ближнего Востока. По сути, они экспортируют эту дестабилизацию в регион Южного Кавказа. Мы это  полностью отвергаем>, - подчеркнул глава МИД РА.  Отвечая на вопрос о том, что  Армения полагается на Россию, Зохраб Мнацаканян заметил, что Армения полагается  на всех своих партнеров, с которыми она сотрудничает в сфере обороны.

 

Армения работает со многими другими партнерами.  И они должны напомнить, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта происходит в рамках международно признанного кворума, сопредседательства  Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция и США. И каждая из этих стран призвана сыграть очень важную роль в сдерживании любой эскалации напряженности, любого ухудшения ситуации. <И мы очень тесно работаем со всеми нашими партнерами, включая, в частности, страны-сопредседатели. Еще с  2018 года мы активно участвуем в переговорном процессе>, - отметил министр иностранных дел Армении. 

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