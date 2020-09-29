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 Вторник, 29 Сентября 2020 17:45

Электросети Армении предупреждают об отключениях 30-го сентября

Электросети Армении предупреждают об отключениях 30-го сентября

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы,

30 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 1 на улице С.Таронца; жилые дома 3, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 55, 87, 91, 93 на улице Вильнюса, школа N198, ясли-детский сад N120 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-17?00 собственные дома на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11/1 на улице Дживани и прилегающие собственные дома; собственные дома на 5-ой улице Неркин Чарбаха, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, собственные дома на 1-ом переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха, собственные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы Неркин Чарабаха  и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11?00-17?00 частично села Дзорахбюр, Капутан, Гегашен, Камарис и Арамус;

10?00-16?00 улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, Шаумяна, Спнадаряна; частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Исаакяна, Ширака, Сафаряна, кварталы 'Болор охер", "Калер" в общине Егвард;

в Ширакской области:

10:00-13:00 частично улица Камо и частично квартал 'Шамахян" в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.  

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