Вторник, 29 Сентября 2020 17:40

АрмИнфо.Поступающие сообщения об убитых и раненых, в том числе о жертвах среди мирного населения в ходе обострения нагорно-карабахского конфликта вызывают глубокую скорбь и сострадание к родным и близким погибших. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

"Со дня образования Организации Объединенных Наций мы неоднократно переживали тяжелые исторические события, связанные с межгосударственными конфликтами, и могли убедиться, что все они были связаны с массовым нарушением прав человека и гражданина, людским горем и разрушениями. В год 75-летия мы осознаем это особенно остро и надеемся, стороны конфликта приложат все усилия, чтобы не допустить дальнейших вопиющих нарушений принципов ООН и основных прав и свобод человека, прежде всего права на жизнь", - говорится в заявлении.

Обращаясь к своим коллегам - уполномоченным по правам человека в Азербайджанской Республике и Республике Армения, Татьяна Москалькова рекомендует правительствам своих государств проявить сдержанность и принять все возможные меры, которые могут привести к решению проблем не силой и оружием, а путем диалога и переговоров с целью стабилизации ситуации. <Уверена, что проявленные человечность, гуманность и имеющиеся международно-правовые механизмы позволят избежать насилия и защитить основополагающие права граждан. Со своей стороны готова оказать помощь любому, попавшему в трудную жизненную ситуацию в связи нагорно- карабахским конфликтом>, - подчеркивается в заявлении российского Омбудсмена, размещенном на сайте структуры.