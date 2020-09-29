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 Вторник, 29 Сентября 2020 16:25
Марианна Мкртчян

Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира

Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира

АрмИнфо. Президент Сербии Александар Вучич призвал Армению и Азербайджан к мирному разрешению кризиса

"Мы желаем мира, это для нас два братских и дружественных народа. Мы желаем им как можно скорее остановить все это. Звучит как формальность, что мир не имеет альтернативы, но поверьте, мир важнее всего. Мы верим, что наши братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь этого", - заявил Вучич журналистам во время осмотра строительства торгового центра "Галерея Белград" в комплексе "Белград на воде", передает ТАСС. 

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Левон
Сербы в своей истории испили лиха. И новейшая история открыла заживающие-было раны, когда тысячи сербов вынужденны были бежать под пристальным вниманием дяди Сэма и взбесившихся усташовцев из области Вуковара. Матушка Россия не успела еще тогда пережить шок своего унижения, и с болью следила за событиями. Армянам ли не понять! Если мир окажется слепым и глухим и оставит в руках Алиева карт-бланш, то судьба арцахцев - стать беженцами.

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