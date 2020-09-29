Вторник, 29 Сентября 2020 16:23

АрмИнфо.Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия призывает Турцию и другие страны убедить Баку и Ереван вернуться к мирному урегулированию и не делать заявлений о военной поддержке. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле уверены, что заявления о возможной военной поддержке Азербайджана и Армении, конфликтующих из-за Нагорного Карабаха, лишь подливают масла в огонь, следует убеждать стороны вернуться к политико-дипломатическому способу урегулирования. Такое заявление в беседе с журналистами во вторник сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы призываем все страны, особенно страны - наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что "российская сторона находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой на различных уровнях". "Мы собираем всю информацию о происходящем на линии соприкосновения, отслеживаем все появляющиеся новости, анализируем ситуацию и используем эти знания для формирования нашей будущей позиции и определения дальнейших шагов вместе с нашими партнерами по группе ОБСЕ", - добавил представитель Кремля.

Песков заявил, что Россия и другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны занимать ответственную позицию без авантюризма для урегулирования в Нагорном Карабахе.

"Конечно же, нужно понимать, что будучи ответственным сопредседателем соответствующей группы ОБСЕ, Российская Федерация, как и другие сопредседатели, обязана занимать взвешенную позицию, ответственную позицию, лишенную какого-либо авантюризма", - указал представитель Кремля. По его словам, "только это дает возможность Москве действительно эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании этого конфликта (в Нагорном Карабахе).

Комментируя высказывания режиссера Карена Шахназарова, призвавшего Москву определиться с занимаемой позицией в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, Песков назвал Шахназарова "уважаемым человеком с огромным авторитетом, талантом и активным общественным деятелем". "Он имеет право на свою позицию", - уверен представитель Кремля. При этом пресс-секретарь российского лидера указал на задачи РФ как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.